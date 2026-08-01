GAIB 今日价格

GAIB (GAIB) 今日实时价格为 $ 0.01301，过去 24 小时内变化了 0.07%。当前 GAIB 兑 USD 的汇率为 $ 0.01301 每 GAIB。

GAIB 目前市值在 $ 2.66M 排名第 #1497，流通供应量为 204.83M GAIB。过去 24 小时内，GAIB 的交易价格在 $ 0.01286（低点）和 $ 0.01307（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.280400180508391，而历史最低价为 $ 0.01139103867091702。

短期表现方面，GAIB 在过去一小时内波动了 +0.15%，过去7 天内波动了 -10.59%。过去一天，总交易量达到 $ 54.46K。

GAIB（GAIB）市场信息

排名 No.1497 市值 $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M 成交量（24H） $ 54.46K$ 54.46K $ 54.46K 完全稀释市值 $ 13.01M$ 13.01M $ 13.01M 流通量 204.83M 204.83M 204.83M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 20.48% 所属公链 ETH

GAIB 的当前市值为 $ 2.66M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.46K。GAIB 的流通量为 204.83M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.01M。