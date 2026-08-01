Fefer 今日价格

Fefer (FEFER) 今日实时价格为 $ 0.001638，过去 24 小时内变化了 6.14%。当前 FEFER 兑 USD 的汇率为 $ 0.001638 每 FEFER。

Fefer 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- FEFER。过去 24 小时内，FEFER 的交易价格在 $ 0.001452（低点）和 $ 0.001882（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，FEFER 在过去一小时内波动了 -8.75%，过去7 天内波动了 -35.77%。过去一天，总交易量达到 $ 83.93K。

Fefer（FEFER）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 83.93K$ 83.93K $ 83.93K 完全稀释市值 $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 STABLE

Fefer 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 83.93K。FEFER 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.64M。