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Fefer 当前实时价格为 0.001638 USD。FEFER 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 FEFER 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Fefer 当前实时价格为 0.001638 USD。FEFER 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 FEFER 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Fefer实时价格 (FEFER)

1 FEFER 兑换为 USD 的实时价格：

$0.001658
$0.001658$0.001658
+6.14%1D
USD
Fefer (FEFER) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 02:57:15 (UTC+8)

Fefer 今日价格

Fefer (FEFER) 今日实时价格为 $ 0.001638，过去 24 小时内变化了 6.14%。当前 FEFER 兑 USD 的汇率为 $ 0.001638 每 FEFER。

Fefer 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- FEFER。过去 24 小时内，FEFER 的交易价格在 $ 0.001452（低点）和 $ 0.001882（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，FEFER 在过去一小时内波动了 -8.75%，过去7 天内波动了 -35.77%。过去一天，总交易量达到 $ 83.93K

Fefer（FEFER）市场信息

--
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$ 83.93K
$ 83.93K$ 83.93K

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

STABLE

Fefer 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 83.93K。FEFER 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.64M

Fefer 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.001452
$ 0.001452$ 0.001452
24H最低价
$ 0.001882
$ 0.001882$ 0.001882
24H最高价

$ 0.001452
$ 0.001452$ 0.001452

$ 0.001882
$ 0.001882$ 0.001882

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-8.75%

+6.14%

-35.77%

-35.77%

Fefer（FEFER）价格历史 USD

跟踪 Fefer 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00009591+6.14%
30天$ +0.000138+9.20%
60天$ +0.000138+9.20%
90天$ +0.000138+9.20%
Fefer 今日价格变化

今天，FEFER 记录了 $ +0.00009591 (+6.14%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Fefer 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.000138 (+9.20%)，显示了该代币在短期内的表现。

Fefer 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，FEFER 的变化为 $ +0.000138 (+9.20%)，从而更广泛地了解其表现。

Fefer 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.000138 (+9.20%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Fefer（FEFER）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Fefer 价格历史页面

Fefer 分析

本分析利用人工智能模型评估 Fefer 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Fefer 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 FEFER 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 40% | 看跌 60%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ死叉K < D短线动能降温，温度下降。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点S2 ≤ 现价 < S1位于 S2‑S1 间低于中枢，进入低价区。
BOLL (20,2)价格 < 下轨触及或突破下轨进入“便宜”区，波动放大。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。
EMA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。

FEFER_USDT在4h周期内运行于中枢0.002247下方。现价0.002064位于S1与S2枢纽之间。短期均线组呈现买入信号排列。价格处于区间下沿层级结构。多空力量在低位枢纽附近形成僵持。市场结构未突破关键分水岭。 MACD指标维持死叉状态。快慢线向下发散动能集中。RSI读数处于中性区域。KDJ与StochRSI数值显示超卖修正迹象。布林带开口收窄波动率降低。短期均线买入信号与MACD死叉形成背离。动能分布呈现分散特征。高低频指标方向不一致。价格波动幅度受限。 上方近端阻力位于S1枢纽0.002090。距离现价约1.2%涨幅空间。中枢0.002247构成远端参考位。下方近端支撑位于S2枢纽0.001937。距离现价约6.1%跌幅空间。R1枢纽0.002400为次级远端目标。关键价位间距明确。当前价格贴近S1支撑带。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

Fefer 的价格预测

Fefer（FEFER）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，FEFER 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Fefer (FEFER) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Fefer 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Fefer 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Fefer 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 FEFER 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Fefer

准备好开始使用 Fefer 了吗？在 MEXC 购买 FEFER 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Fefer 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Fefer (FEFER) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Fefer 将立即存入您的钱包。
Fefer (FEFER) 购买教程

Fefer 能做什么？

拥有 Fefer 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Fefer (FEFER) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Fefer (FEFER)

FEFER 是一种迷因币。

Fefer资源

要更深入地了解 Fefer，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

区块查询

类别 :

MemeStable Ecosystem

人们还问：关于Fefer的其他问题

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Fefer（FEFER）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
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探索有关 Fefer 的更多信息

FEFERUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 FEFER。在 MEXC 上探索 FEFERUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Fefer (FEFER) 市场

探索现货和合约市场，查看 Fefer 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
FEFER/USD1
$0.001663
$0.001663$0.001663
+7.98%
31.34M (USDT)
FEFER/USDT
$0.001638
$0.001638$0.001638
+4.73%
49.42M (USDT)

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$0.27510$0.27510

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TOFU Story

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$0.02398$0.02398

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$0.3647$0.3647

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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FEFER
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