RE 今日价格

RE (RE) 今日实时价格为 $ 0.44609，过去 24 小时内变化了 4.68%。当前 RE 兑 USD 的汇率为 $ 0.44609 每 RE。

RE 目前市值在 $ 71.20M 排名第 #291，流通供应量为 159.60M RE。过去 24 小时内，RE 的交易价格在 $ 0.42272（低点）和 $ 0.4696（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.5914719985653581，而历史最低价为 $ 0.3940713865220335。

短期表现方面，RE 在过去一小时内波动了 -1.64%，过去7 天内波动了 +11.54%。过去一天，总交易量达到 $ 295.51K。

RE（RE）市场信息

排名 No.291 市值 $ 71.20M$ 71.20M $ 71.20M 成交量（24H） $ 295.51K$ 295.51K $ 295.51K 完全稀释市值 $ 446.09M$ 446.09M $ 446.09M 流通量 159.60M 159.60M 159.60M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 15.96% 所属公链 ETH

RE 的当前市值为 $ 71.20M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 295.51K。RE 的流通量为 159.60M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 446.09M。