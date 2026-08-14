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RE 当前实时价格为 0.44609 USD。RE 市值为 71,195,964 USD。追踪Malaysia的 RE 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！RE 当前实时价格为 0.44609 USD。RE 市值为 71,195,964 USD。追踪Malaysia的 RE 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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RE实时价格 (RE)

1 RE 兑换为 USD 的实时价格：

$0.44609
$0.44609$0.44609
-4.68%1D
USD
RE (RE) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 06:01:00 (UTC+8)

RE 今日价格

RE (RE) 今日实时价格为 $ 0.44609，过去 24 小时内变化了 4.68%。当前 RE 兑 USD 的汇率为 $ 0.44609 每 RE。

RE 目前市值在 $ 71.20M 排名第 #291，流通供应量为 159.60M RE。过去 24 小时内，RE 的交易价格在 $ 0.42272（低点）和 $ 0.4696（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.5914719985653581，而历史最低价为 $ 0.3940713865220335

短期表现方面，RE 在过去一小时内波动了 -1.64%，过去7 天内波动了 +11.54%。过去一天，总交易量达到 $ 295.51K

RE（RE）市场信息

No.291

$ 71.20M
$ 71.20M$ 71.20M

$ 295.51K
$ 295.51K$ 295.51K

$ 446.09M
$ 446.09M$ 446.09M

159.60M
159.60M 159.60M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.96%

ETH

RE 的当前市值为 $ 71.20M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 295.51K。RE 的流通量为 159.60M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 446.09M

RE 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.42272
$ 0.42272$ 0.42272
24H最低价
$ 0.4696
$ 0.4696$ 0.4696
24H最高价

$ 0.42272
$ 0.42272$ 0.42272

$ 0.4696
$ 0.4696$ 0.4696

$ 0.5914719985653581
$ 0.5914719985653581$ 0.5914719985653581

$ 0.3940713865220335
$ 0.3940713865220335$ 0.3940713865220335

-1.64%

-4.68%

+11.54%

+11.54%

RE（RE）价格历史 USD

跟踪 RE 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.021902-4.68%
30天$ -0.08136-15.43%
60天$ +0.34609+346.09%
90天$ +0.34609+346.09%
RE 今日价格变化

今天，RE 记录了 $ -0.021902 (-4.68%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

RE 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.08136 (-15.43%)，显示了该代币在短期内的表现。

RE 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，RE 的变化为 $ +0.34609 (+346.09%)，从而更广泛地了解其表现。

RE 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.34609 (+346.09%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 RE（RE）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 RE 价格历史页面

RE 分析

本分析利用人工智能模型评估 RE 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

RE 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 RE 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 60% | 看跌 40%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI> 80超买区短线涨速过快，注意回落风险。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点中枢 ≤ 现价 ≤ R1位于中枢‑R1 间刚离开中枢，偏中上位置。
BOLL (20,2)价格 > 上轨触及或突破上轨进入“贵”区，波动放大。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组1‑2 买20‑40% 卖出多数均线向下，顺排偏空。
EMA 组1‑2 买20‑40% 卖出多数均线向下，顺排偏空。

RE_USDT在4h周期运行于0.4505中枢上方，现价0.45577位于S1与R1之间。价格站稳枢纽点，短期结构偏向多头排列。MA与EMA均线组均呈现买入信号，指标一致性确认上行趋势维持。MACD形成金叉，快慢线同向发散，动能集中向上释放。RSI处于中性区域，未出现超买背离，波动率保持平稳。KDJ与StochRSI数值配合布林带开口状态，显示当前交投活跃度适中，无极端情绪干扰。 近端阻力位于R1价位0.4634，距离现价约1.68%，为短期上行首要测试点。下方支撑参考S1价位0.4319，距离现价约5.24%，构成回调缓冲带。远端参考R2价位0.482与S2价位0.419，分别界定上下边界空间。价格若突破R1将打开至R2的通道，跌破S1则回测中枢0.4505有效性。关键价位分布清晰，多空博弈焦点集中在0.4634与0.4319区间。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

RE 的价格预测

RE（RE）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，RE 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
RE (RE) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，RE 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 RE 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 RE 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 RE 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 RE

准备好开始使用 RE 了吗？在 MEXC 购买 RE 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 RE 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 RE (RE) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，RE 将立即存入您的钱包。
RE (RE) 购买教程

RE 能做什么？

拥有 RE 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 RE (RE) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是RE (RE)

Re Protocol 是一个去中心化平台，它将稳定币资金通过持牌保险公司投入到完全抵押的再保险合约中。用户将稳定币存入保险资本层 (ICL)，ICL 会将资金分配给配额再保险协议。作为回报，存款人可以获得收益，收益来源包括链上和链下收益，以及代币特定的利差。

RE资源

要更深入地了解 RE，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方RE网站
区块查询

类别 :

Ethereum EcosystemGovernanceInsurance

人们还问：关于RE的其他问题

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RE（RE）重要行业更新

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02-11 14:20:00行业动态
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01-28 07:44:00行业动态
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探索有关 RE 的更多信息

REUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 RE。在 MEXC 上探索 REUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 RE (RE) 市场

探索现货和合约市场，查看 RE 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
RE/USDT
$0.44609
$0.44609$0.44609
-4.64%
663.32K (USDT)

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$0.02117
$0.02117$0.02117

+9.68%

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$0.2891
$0.2891$0.2891

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DAPPOS

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$0.28158
$0.28158$0.28158

+1.17%

涨幅榜

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TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002673
$0.0002673$0.0002673

+33.65%

Talus

Talus

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$0.02482
$0.02482$0.02482

+16.14%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0000899
$0.0000899$0.0000899

+13.51%

ZKcandy

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$1.7597$1.7597

+16.11%

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$0.4408
$0.4408$0.4408

+10.17%

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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