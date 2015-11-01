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以太坊经典 (ETC) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $6.22 -- -3.87% -11.90% -32.69%

以太坊经典 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 以太坊经典 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 15 中立 2 买入 9 移动平均线 : 中立 卖出 7 中立 0 买入 7 技术指标 : 卖出 卖出 8 中立 2 买入 2 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 6.2106 6.2103 R2 6.2103 6.2099 R1 6.2096 6.2097 PP 6.2093 6.2093 S1 6.2086 6.2089 S2 6.2083 6.2087 S3 6.2076 6.2083

以太坊经典 市场信号 当前净挂单量 -0.17M $10.15 M $10.32 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.11M 3日主动买入 $1.78 M 3日主动卖出 $1.67 M 7日主动买卖差额 0.23M 7日主动买入 $5.11 M 7日主动卖出 $4.88 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 以太坊经典资金流向 净流入 ETCUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.02 M 6.22 2026-08-13 -$0.22 M 6.24 2026-08-12 -$0.02 M 6.34 2026-08-11 -$0.16 M 6.32 2026-08-10 -$0.15 M 6.47 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。