以太坊经典 (ETC) 今日技术分析
以太坊经典 分析页面提供由人工智能生成的关于 ETC 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 以太坊经典 分析的信息。
以太坊经典 (ETC) 价格变动
|当前价格
|24 小时
|7 天
|30 天
|90 天
|$6.22
|--
|-3.87%
|-11.90%
|-32.69%
以太坊经典 技术指标
技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 以太坊经典 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。
卖出
卖出 15
中立 2
买入 9
|移动平均线:
|中立
|卖出 7
|中立 0
|买入 7
|技术指标:
|卖出
|卖出 8
|中立 2
|买入 2
枢纽点
移动平均线
技术指标
名称
经典
斐波那契
R3
6.2106
6.2103
R2
6.2103
6.2099
R1
6.2096
6.2097
PP
6.2093
6.2093
S1
6.2086
6.2089
S2
6.2083
6.2087
S3
6.2076
6.2083
以太坊经典 市场信号
当前净挂单量
-0.17M
$10.15 M
$10.32 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
0.11M
3日主动买入
$1.78 M
3日主动卖出
$1.67 M
7日主动买卖差额
0.23M
7日主动买入
$5.11 M
7日主动卖出
$4.88 M
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
以太坊经典资金流向
净流入ETCUSDT价格
|时间
|净流入
|价格
|2026-08-14
|$0.02 M
|6.22
|2026-08-13
|-$0.22 M
|6.24
|2026-08-12
|-$0.02 M
|6.34
|2026-08-11
|-$0.16 M
|6.32
|2026-08-10
|-$0.15 M
|6.47
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
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