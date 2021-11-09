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ENS (ENS) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $4.036 -- -3.77% -4.32% -39.98%

ENS 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 ENS 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 16 中立 3 买入 7 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 12 中立 0 买入 2 技术指标 : 中立 卖出 4 中立 3 买入 5 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 4.0403 4.0396 R2 4.0396 4.0389 R1 4.0383 4.0384 PP 4.0376 4.0376 S1 4.0363 4.0369 S2 4.0356 4.0364 S3 4.0343 4.0356

ENS 市场信号 当前净挂单量 -0.19M $10.39 M $10.58 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.05M 3日主动买入 $0.32 M 3日主动卖出 $0.27 M 7日主动买卖差额 0.08M 7日主动买入 $0.69 M 7日主动卖出 $0.60 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 ENS资金流向 净流入 ENSUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.01 M 4.05 2026-08-13 $0.01 M 4.03 2026-08-12 -$0.06 M 4.14 2026-08-11 -$0.12 M 4.13 2026-08-10 -$0.08 M 4.22 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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