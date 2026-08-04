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dYdX (DYDX) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.10896 -- -5.59% -9.42% -25.52%

DYdX 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 DYdX 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 中立 卖出 5 中立 14 买入 7 移动平均线 : 中立 卖出 4 中立 9 买入 1 技术指标 : 强烈买入 卖出 1 中立 5 买入 6 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.1091 0.109 R2 0.109 0.109 R1 0.109 0.109 PP 0.1089 0.1089 S1 0.1089 0.1089 S2 0.1088 0.1089 S3 0.1088 0.1088

DYdX 市场信号 当前净挂单量 -0.55M $14.05 M $14.60 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.02M 3日主动买入 $0.79 M 3日主动卖出 $0.77 M 7日主动买卖差额 0.05M 7日主动买入 $1.42 M 7日主动卖出 $1.37 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 DYdX资金流向 净流入 DYDXUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.02 M 0.11 2026-08-13 -$0.05 M 0.11 2026-08-12 -$0.06 M 0.11 2026-08-11 -$0.06 M 0.11 2026-08-10 $0.00 M 0.12 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 dYdX (DYDX) 市场 探索现货和合约市场，查看 dYdX 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 DYDX / USDT $0.10896 $0.10896 $0.10896 -0.51% 674.94K (USDT) 去交易 DYDX / USDC $0.10891 $0.10891 $0.10891 -0.60% 471.06K (USDT) 去交易