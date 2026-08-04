Compound (COMP) 今日技术分析 Compound 分析页面提供由人工智能生成的关于 COMP 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Compound 分析的信息。 注 册

Compound (COMP) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $16.12 -- -1.11% -6.34% -27.13%

Compound 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Compound 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 中立 卖出 11 中立 4 买入 11 移动平均线 : 中立 卖出 8 中立 0 买入 6 技术指标 : 买入 卖出 3 中立 4 买入 5 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 16.1133 16.1066 R2 16.1066 16.1028 R1 16.1033 16.1004 PP 16.0966 16.0966 S1 16.0933 16.0928 S2 16.0866 16.0904 S3 16.0833 16.0866

Compound 市场信号 当前净挂单量 -0.05M $3.56 M $3.61 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.06M 3日主动买入 $0.14 M 3日主动卖出 $0.08 M 7日主动买卖差额 0.10M 7日主动买入 $0.46 M 7日主动卖出 $0.36 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Compound资金流向 净流入 COMPUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.01 M 16.06 2026-08-13 -$0.07 M 16.12 2026-08-12 -$0.07 M 16.19 2026-08-11 -$0.05 M 16.21 2026-08-10 -$0.07 M 16.57 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 Compound (COMP) 市场 探索现货和合约市场，查看 Compound 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 COMP / USDT $16.12 $16.12 $16.12 -0.06% 3.49K (USDT) 去交易