tokenbot (CLANKER) 今日技术分析
tokenbot 分析页面提供由人工智能生成的关于 CLANKER 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 tokenbot 分析的信息。
tokenbot (CLANKER) 价格变动
|当前价格
|24 小时
|7 天
|30 天
|90 天
|$12.37
|--
|-3.29%
|-15.39%
|-47.61%
Tokenbot 技术指标
技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Tokenbot 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。
卖出
卖出 16
中立 1
买入 9
|移动平均线:
|强烈卖出
|卖出 13
|中立 0
|买入 1
|技术指标:
|买入
|卖出 3
|中立 1
|买入 8
枢纽点
移动平均线
技术指标
名称
经典
斐波那契
R3
12.4233
12.4166
R2
12.4166
12.409
R1
12.4033
12.4043
PP
12.3966
12.3966
S1
12.3833
12.389
S2
12.3766
12.3843
S3
12.3633
12.3766
Tokenbot 市场信号
当前净挂单量
-0.03M
$1.93 M
$1.96 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
0.00M
3日主动买入
$0.02 M
3日主动卖出
$0.02 M
7日主动买卖差额
0.00M
7日主动买入
$0.06 M
7日主动卖出
$0.06 M
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
Tokenbot资金流向
净流入CLANKERUSDT价格
|时间
|净流入
|价格
|2026-08-14
|$0.00 M
|12.33
|2026-08-13
|$0.00 M
|12.45
|2026-08-12
|-$0.01 M
|12.48
|2026-08-11
|-$0.02 M
|12.43
|2026-08-10
|-$0.02 M
|13.06
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
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交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
$12.38
$12.38$12.38
-0.40%
5.80K (USDT)
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本资料所提供的信息不构成任何投资、税务、法律、财务、会计或其他相关服务的建议，也不构成任何购买、出售或持有资产的推荐。MEXC Learn 仅提供此信息供参考，不提供任何投资建议。请务必充分了解相关风险，并在投资时谨慎行事。MEXC 对用户的投资决策不承担任何责任。