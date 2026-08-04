PancakeSwap (CAKE) 今日技术分析 PancakeSwap 分析页面提供由人工智能生成的关于 CAKE 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 PancakeSwap 分析的信息。 注 册

PancakeSwap (CAKE) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $1.432 -- +2.50% +1.41% -4.28%

PancakeSwap 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 PancakeSwap 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 中立 卖出 11 中立 1 买入 14 移动平均线 : 买入 卖出 4 中立 0 买入 10 技术指标 : 卖出 卖出 7 中立 1 买入 4 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 1.4299 1.4299 R2 1.4299 1.4298 R1 1.4298 1.4298 PP 1.4298 1.4298 S1 1.4297 1.4297 S2 1.4297 1.4297 S3 1.4296 1.4297

PancakeSwap 市场信号 当前净挂单量 -0.25M $3.25 M $3.50 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.07M 3日主动买入 $0.38 M 3日主动卖出 $0.31 M 7日主动买卖差额 -0.03M 7日主动买入 $1.63 M 7日主动卖出 $1.66 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 PancakeSwap资金流向 净流入 CAKEUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.03 M 1.42 2026-08-13 -$0.11 M 1.43 2026-08-12 $0.01 M 1.45 2026-08-11 $0.27 M 1.45 2026-08-10 $0.05 M 1.44 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 PancakeSwap (CAKE) 市场 探索现货和合约市场，查看 PancakeSwap 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 CAKE / USDT $1.432 $1.432 $1.432 +0.28% 232.00K (USDT) 去交易 CAKE / USDC $1.429 $1.429 $1.429 +0.28% 37.65K (USDT) 去交易