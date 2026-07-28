Bonk (BONK) 今日技术分析
Bonk 分析页面提供由人工智能生成的关于 BONK 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Bonk 分析的信息。
Bonk (BONK) 价格变动
|当前价格
|24 小时
|7 天
|30 天
|90 天
|$0.000002345
|--
|-15.68%
|-38.83%
|-64.29%
Bonk 的 AI 每日分析
Bonk 的 AI 分析 2026-07-29
- 巨额资金流出：BONK过去7天资金净流出约134万美元，且近两日流出加速，显示主力资金正在撤离，对币价形成利空压制。
- 基本面利空：7月初BONK DAO遭遇治理攻击，约2000万美元代币被盗，安全信任危机尚未修复，严重打击市场做多信心。
- 市场情绪悲观：全网恐慌贪婪指数仅为28（极度恐慌），宏观环境承压，BONK作为高波动Meme币，短期反弹缺乏持续性支撑。
Bonk 的 AI 分析 2026-07-28
- 治理漏洞打击：BonkDAO 遭遇治理攻击导致约 2000 万美元代币被盗，市场情绪明显转弱，永续合约资金费率一度转负，显示空头占据优势，对 BONK 币价产生显著下行压力。
- 资金持续流出：过去 7 天中有 6 天出现资金净流出，近两日累计净流出约 21.7 万美元，表明市场资金正在撤离，对 BONK 币价形成压制。
- 市场恐慌蔓延：当前市场恐慌与贪婪指数为 28（极度恐慌），宏观经济数据暗示通胀压力持续，风险资产承压，对 BONK 等迷因币种构成情绪面利空。
Bonk资金流向
净流入BONKUSDT价格
|时间
|净流入
|价格
|2026-08-14
|-$0.01 M
|0.00
|2026-08-13
|-$0.02 M
|0.00
|2026-08-12
|-$0.19 M
|0.00
|2026-08-11
|-$0.34 M
|0.00
|2026-08-10
|-$0.10 M
|0.00
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
探索有关 Bonk 的更多信息
在 MEXC 上交易 Bonk (BONK) 市场
探索现货和合约市场，查看 Bonk 的实时价格、交易量，并直接进行交易。
免责声明
本资料所提供的信息不构成任何投资、税务、法律、财务、会计或其他相关服务的建议，也不构成任何购买、出售或持有资产的推荐。MEXC Learn 仅提供此信息供参考，不提供任何投资建议。请务必充分了解相关风险，并在投资时谨慎行事。MEXC 对用户的投资决策不承担任何责任。