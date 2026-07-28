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Bonk (BONK) 今日技术分析

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Bonk 分析页面提供由人工智能生成的关于 BONK 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Bonk 分析的信息。

Bonk (BONK) 价格变动

当前价格24 小时7 天30 天90 天
$0.000002345---15.68%-38.83%-64.29%
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Bonk 的 AI 每日分析

Bonk 的 AI 分析 2026-07-29

  • 巨额资金流出：BONK过去7天资金净流出约134万美元，且近两日流出加速，显示主力资金正在撤离，对币价形成利空压制。
  • 基本面利空：7月初BONK DAO遭遇治理攻击，约2000万美元代币被盗，安全信任危机尚未修复，严重打击市场做多信心。
  • 市场情绪悲观：全网恐慌贪婪指数仅为28（极度恐慌），宏观环境承压，BONK作为高波动Meme币，短期反弹缺乏持续性支撑。

Bonk 的 AI 分析 2026-07-28

  • 治理漏洞打击：BonkDAO 遭遇治理攻击导致约 2000 万美元代币被盗，市场情绪明显转弱，永续合约资金费率一度转负，显示空头占据优势，对 BONK 币价产生显著下行压力。
  • 资金持续流出：过去 7 天中有 6 天出现资金净流出，近两日累计净流出约 21.7 万美元，表明市场资金正在撤离，对 BONK 币价形成压制。
  • 市场恐慌蔓延：当前市场恐慌与贪婪指数为 28（极度恐慌），宏观经济数据暗示通胀压力持续，风险资产承压，对 BONK 等迷因币种构成情绪面利空。

Bonk资金流向

净流入BONKUSDT价格
时间净流入价格
2026-08-14-$0.01 M0.00
2026-08-13-$0.02 M0.00
2026-08-12-$0.19 M0.00
2026-08-11-$0.34 M0.00
2026-08-10-$0.10 M0.00

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
BONK/USDT
$0.000002347
$0.000002347$0.000002347
+0.42%
184.64B (USDT)
BONK/USDC
$0.000002343
$0.000002343$0.000002343
+0.47%
23.71B (USDT)

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本资料所提供的信息不构成任何投资、税务、法律、财务、会计或其他相关服务的建议，也不构成任何购买、出售或持有资产的推荐。MEXC Learn 仅提供此信息供参考，不提供任何投资建议。请务必充分了解相关风险，并在投资时谨慎行事。MEXC 对用户的投资决策不承担任何责任。

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