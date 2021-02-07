BounceToken (AUCTION) 今日技术分析 BounceToken 分析页面提供由人工智能生成的关于 AUCTION 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 BounceToken 分析的信息。 注 册

BounceToken (AUCTION) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $2.856 -- -5.50% -14.24% -40.54%

BounceToken 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 BounceToken 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 17 中立 4 买入 5 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 11 中立 1 买入 2 技术指标 : 卖出 卖出 6 中立 3 买入 3 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 2.8536 2.8533 R2 2.8533 2.8529 R1 2.8526 2.8527 PP 2.8523 2.8523 S1 2.8516 2.8519 S2 2.8513 2.8517 S3 2.8506 2.8513

BounceToken 市场信号 当前净挂单量 -0.73M $9.79 M $10.52 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.00M 3日主动买入 $0.05 M 3日主动卖出 $0.05 M 7日主动买卖差额 -0.01M 7日主动买入 $0.13 M 7日主动卖出 $0.13 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 BounceToken资金流向 净流入 AUCTIONUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-13 $0.01 M 2.88 2026-08-12 -$0.01 M 2.88 2026-08-11 -$0.20 M 2.86 2026-08-10 $0.04 M 3.01 2026-08-09 $0.02 M 3.01 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 BounceToken (AUCTION) 市场 探索现货和合约市场，查看 BounceToken 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 AUCTION / USDT $2.856 $2.856 $2.856 -0.69% 17.70K (USDT) 去交易