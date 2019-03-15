COSMOS (ATOM) 今日技术分析 COSMOS 分析页面提供由人工智能生成的关于 ATOM 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 COSMOS 分析的信息。 注 册

COSMOS (ATOM) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $1.513 -- +9.32% -3.08% -21.93%

COSMOS 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 COSMOS 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 8 中立 0 买入 18 移动平均线 : 强烈买入 卖出 0 中立 0 买入 14 技术指标 : 卖出 卖出 8 中立 0 买入 4 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 1.5096 1.5093 R2 1.5093 1.5089 R1 1.5086 1.5087 PP 1.5083 1.5083 S1 1.5076 1.5079 S2 1.5073 1.5077 S3 1.5066 1.5073

COSMOS 市场信号 当前净挂单量 -2.23M $14.86 M $17.08 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.04M 3日主动买入 $5.83 M 3日主动卖出 $5.79 M 7日主动买卖差额 -0.28M 7日主动买入 $8.92 M 7日主动卖出 $9.20 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 COSMOS资金流向 净流入 ATOMUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-13 $0.69 M 1.52 2026-08-12 -$0.22 M 1.41 2026-08-11 -$0.19 M 1.42 2026-08-10 $0.00 M 1.41 2026-08-09 $0.01 M 1.39 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。