The White Bull 今日价格

The White Bull (LEVI) 今日实时价格为 $ 0.0002398，过去 24 小时内变化了 2.67%。当前 LEVI 兑 USD 的汇率为 $ 0.0002398 每 LEVI。

The White Bull 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- LEVI。过去 24 小时内，LEVI 的交易价格在 $ 0.000237（低点）和 $ 0.0003005（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，LEVI 在过去一小时内波动了 -0.09%，过去7 天内波动了 -33.78%。过去一天，总交易量达到 $ 58.39K。

The White Bull（LEVI）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 58.39K$ 58.39K $ 58.39K 完全稀释市值 $ 239.80K$ 239.80K $ 239.80K 流通量 ---- -- 总供应量 999,999,393 999,999,393 999,999,393 所属公链 SOL

The White Bull 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 58.39K。LEVI 的流通量为 --，总供应量是 999999393，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 239.80K。