Grove 今日价格

Grove (GROVE) 今日实时价格为 $ 0.00801193，过去 24 小时内变化了 6.98%。当前 GROVE 兑 USD 的汇率为 $ 0.00801193 每 GROVE。

Grove 目前市值在 $ 5,130,549 排名第 #-，流通供应量为 640.28M GROVE。过去 24 小时内，GROVE 的交易价格在 $ 0.0073442（低点）和 $ 0.00918849（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04462976，而历史最低价为 $ 0.0073442。

短期表现方面，GROVE 在过去一小时内波动了 -0.45%，过去7 天内波动了 -13.58%。过去一天，总交易量达到 $ 1.63M。

Grove（GROVE）市场信息

市值 $ 5.13M$ 5.13M $ 5.13M 成交量（24H） $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M 完全稀释市值 $ 80.13M$ 80.13M $ 80.13M 流通量 640.28M 640.28M 640.28M 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Grove 的当前市值为 $ 5.13M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.63M。GROVE 的流通量为 640.28M，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 80.13M。