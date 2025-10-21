TAC（TAC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.005108 $ 0.005108 $ 0.005108 24H最低价 $ 0.005889 $ 0.005889 $ 0.005889 24H最高价 24H最低价 $ 0.005108$ 0.005108 $ 0.005108 24H最高价 $ 0.005889$ 0.005889 $ 0.005889 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +2.41% 涨跌幅（1D） +7.79% 漲跌幅（7D） +19.83% 漲跌幅（7D） +19.83%

TAC（TAC）当前实时价格为 $ 0.005686。过去 24 小时内，TAC 的交易价格在 $ 0.005108 至 $ 0.005889 之间波动，市场活跃度显著。TAC 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，TAC 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.41%，过去 24 小时内变动为 +7.79%，过去 7 天内累计变动为 +19.83%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

TAC（TAC）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 106.08K$ 106.08K $ 106.08K 完全稀释市值 $ 56.86M$ 56.86M $ 56.86M 流通量 ---- -- 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所属公链 TONCOIN

TAC 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 106.08K。TAC 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 56.86M。