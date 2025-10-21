PhyChain（PHYCHAIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 3.255 24H最高价 $ 3.345 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） +1.12% 涨跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） +7.27%

PhyChain（PHYCHAIN）当前实时价格为 $ 3.319。过去 24 小时内，PHYCHAIN 的交易价格在 $ 3.255 至 $ 3.345 之间波动，市场活跃度显著。PHYCHAIN 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，PHYCHAIN 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.12%，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 +7.27%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PhyChain（PHYCHAIN）市场信息

市值 ---- 成交量（24H） $ 75.10K 完全稀释市值 $ 6.64B 流通量 ---- 总供应量 2,000,000,000 所属公链 BSC

PhyChain 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 75.10K。PHYCHAIN 的流通量为 --，总供应量是 2000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.64B。