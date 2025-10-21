PhyChain 当前实时价格为 3.319 USD。跟踪 PHYCHAIN 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 PHYCHAIN 价格趋势。PhyChain 当前实时价格为 3.319 USD。跟踪 PHYCHAIN 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 PHYCHAIN 价格趋势。

更多关于 PHYCHAIN

PHYCHAIN 价格信息

PHYCHAIN 白皮书

PHYCHAIN 币种官网

PHYCHAIN 代币经济

PHYCHAIN 价格预测

PHYCHAIN 价格历史

PHYCHAIN 购买指南

PHYCHAIN 兑换法币计算

PHYCHAIN 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

PhyChain 图标

PhyChain实时价格 (PHYCHAIN)

1 PHYCHAIN 兑换为 USD 的实时价格：

$3.319
$3.319$3.319
0.00%1D
USD
PhyChain (PHYCHAIN) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:29:00 (UTC+8)

PhyChain（PHYCHAIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 3.255
$ 3.255$ 3.255
24H最低价
$ 3.345
$ 3.345$ 3.345
24H最高价

$ 3.255
$ 3.255$ 3.255

$ 3.345
$ 3.345$ 3.345

--
----

--
----

+1.12%

0.00%

+7.27%

+7.27%

PhyChain（PHYCHAIN）当前实时价格为 $ 3.319。过去 24 小时内，PHYCHAIN 的交易价格在 $ 3.255$ 3.345 之间波动，市场活跃度显著。PHYCHAIN 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，PHYCHAIN 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.12%，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 +7.27%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PhyChain（PHYCHAIN）市场信息

--
----

$ 75.10K
$ 75.10K$ 75.10K

$ 6.64B
$ 6.64B$ 6.64B

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

PhyChain 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 75.10K。PHYCHAIN 的流通量为 --，总供应量是 2000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.64B

PhyChain（PHYCHAIN）价格历史 USD

跟踪 PhyChain 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 00.00%
30天$ +0.807+32.12%
60天$ +2.074+166.58%
90天$ +1.019+44.30%
PhyChain 今日价格变化

今天，PHYCHAIN 记录了 $ 0 (0.00%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

PhyChain 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.807 (+32.12%)，显示了该代币在短期内的表现。

PhyChain 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，PHYCHAIN 的变化为 $ +2.074 (+166.58%)，从而更广泛地了解其表现。

PhyChain 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +1.019 (+44.30%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 PhyChain（PHYCHAIN）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 PhyChain 价格历史页面

什么是PhyChain (PHYCHAIN)

PhyChain 是全球首个基于 DePIN（去中心化实体基础设施网络）与分布式算力技术的创新平台。我们致力于释放数十亿闲置设备的潜力，打造一个公平且可持续的去中心化算力网络，为未来数位经济提供强大的支援。

PhyChain在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 PhyChain 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 PHYCHAIN 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 PhyChain 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 PhyChain 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

PhyChain 价格预测 (USD)

PhyChain（PHYCHAIN）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 PhyChain（PHYCHAIN）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 PhyChain 的长期和短期价格预测。

现在就查看 PhyChain 价格预测

PhyChain（PHYCHAIN）代币经济

了解 PhyChain（PHYCHAIN）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 PHYCHAIN 代币的完整经济学

如何购买PhyChain (PHYCHAIN)

正在寻找如何购买 PhyChain？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买PhyChain。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

PHYCHAIN 兑换为当地货币

1 PhyChain（PHYCHAIN） to VND
87,339.485
1 PhyChain（PHYCHAIN） to AUD
A$5.04488
1 PhyChain（PHYCHAIN） to GBP
2.48925
1 PhyChain（PHYCHAIN） to EUR
2.82115
1 PhyChain（PHYCHAIN） to USD
$3.319
1 PhyChain（PHYCHAIN） to MYR
RM14.00618
1 PhyChain（PHYCHAIN） to TRY
139.43119
1 PhyChain（PHYCHAIN） to JPY
¥507.807
1 PhyChain（PHYCHAIN） to ARS
ARS$4,938.97071
1 PhyChain（PHYCHAIN） to RUB
264.09283
1 PhyChain（PHYCHAIN） to INR
291.50777
1 PhyChain（PHYCHAIN） to IDR
Rp55,316.64454
1 PhyChain（PHYCHAIN） to PHP
194.89168
1 PhyChain（PHYCHAIN） to EGP
￡E.157.61931
1 PhyChain（PHYCHAIN） to BRL
R$17.85622
1 PhyChain（PHYCHAIN） to CAD
C$4.61341
1 PhyChain（PHYCHAIN） to BDT
406.17922
1 PhyChain（PHYCHAIN） to NGN
4,845.24215
1 PhyChain（PHYCHAIN） to COP
$12,864.31124
1 PhyChain（PHYCHAIN） to ZAR
R.57.0868
1 PhyChain（PHYCHAIN） to UAH
139.398
1 PhyChain（PHYCHAIN） to TZS
T.Sh.8,215.32156
1 PhyChain（PHYCHAIN） to VES
Bs703.628
1 PhyChain（PHYCHAIN） to CLP
$3,126.498
1 PhyChain（PHYCHAIN） to PKR
Rs937.81664
1 PhyChain（PHYCHAIN） to KZT
1,785.35648
1 PhyChain（PHYCHAIN） to THB
฿108.33216
1 PhyChain（PHYCHAIN） to TWD
NT$102.35796
1 PhyChain（PHYCHAIN） to AED
د.إ12.18073
1 PhyChain（PHYCHAIN） to CHF
Fr2.62201
1 PhyChain（PHYCHAIN） to HKD
HK$25.75544
1 PhyChain（PHYCHAIN） to AMD
֏1,268.72094
1 PhyChain（PHYCHAIN） to MAD
.د.م30.56799
1 PhyChain（PHYCHAIN） to MXN
$61.0696
1 PhyChain（PHYCHAIN） to SAR
ريال12.44625
1 PhyChain（PHYCHAIN） to ETB
Br506.94406
1 PhyChain（PHYCHAIN） to KES
KSh427.85229
1 PhyChain（PHYCHAIN） to JOD
د.أ2.353171
1 PhyChain（PHYCHAIN） to PLN
12.08116
1 PhyChain（PHYCHAIN） to RON
лв14.50403
1 PhyChain（PHYCHAIN） to SEK
kr31.13222
1 PhyChain（PHYCHAIN） to BGN
лв5.57592
1 PhyChain（PHYCHAIN） to HUF
Ft1,112.62837
1 PhyChain（PHYCHAIN） to CZK
69.33391
1 PhyChain（PHYCHAIN） to KWD
د.ك1.015614
1 PhyChain（PHYCHAIN） to ILS
10.88632
1 PhyChain（PHYCHAIN） to BOB
Bs22.9011
1 PhyChain（PHYCHAIN） to AZN
5.6423
1 PhyChain（PHYCHAIN） to TJS
SM30.89989
1 PhyChain（PHYCHAIN） to GEL
8.99449
1 PhyChain（PHYCHAIN） to AOA
Kz3,036.58629
1 PhyChain（PHYCHAIN） to BHD
.د.ب1.247944
1 PhyChain（PHYCHAIN） to BMD
$3.319
1 PhyChain（PHYCHAIN） to DKK
kr21.30798
1 PhyChain（PHYCHAIN） to HNL
L87.02418
1 PhyChain（PHYCHAIN） to MUR
151.08088
1 PhyChain（PHYCHAIN） to NAD
$57.45189
1 PhyChain（PHYCHAIN） to NOK
kr33.19
1 PhyChain（PHYCHAIN） to NZD
$5.74187
1 PhyChain（PHYCHAIN） to PAB
B/.3.319
1 PhyChain（PHYCHAIN） to PGK
K14.10575
1 PhyChain（PHYCHAIN） to QAR
ر.ق12.08116
1 PhyChain（PHYCHAIN） to RSD
дин.334.78753
1 PhyChain（PHYCHAIN） to UZS
soʻm39,987.94261
1 PhyChain（PHYCHAIN） to ALL
L275.77571
1 PhyChain（PHYCHAIN） to ANG
ƒ5.94101
1 PhyChain（PHYCHAIN） to AWG
ƒ5.94101
1 PhyChain（PHYCHAIN） to BBD
$6.638
1 PhyChain（PHYCHAIN） to BAM
KM5.57592
1 PhyChain（PHYCHAIN） to BIF
Fr9,787.731
1 PhyChain（PHYCHAIN） to BND
$4.28151
1 PhyChain（PHYCHAIN） to BSD
$3.319
1 PhyChain（PHYCHAIN） to JMD
$531.60423
1 PhyChain（PHYCHAIN） to KHR
13,383.03775
1 PhyChain（PHYCHAIN） to KMF
Fr1,407.256
1 PhyChain（PHYCHAIN） to LAK
72,152.17247
1 PhyChain（PHYCHAIN） to LKR
රු1,006.6527
1 PhyChain（PHYCHAIN） to MDL
L56.65533
1 PhyChain（PHYCHAIN） to MGA
Ar15,018.07672
1 PhyChain（PHYCHAIN） to MOP
P26.51881
1 PhyChain（PHYCHAIN） to MVR
50.7807
1 PhyChain（PHYCHAIN） to MWK
MK5,752.1589
1 PhyChain（PHYCHAIN） to MZN
MT212.0841
1 PhyChain（PHYCHAIN） to NPR
रु465.42337
1 PhyChain（PHYCHAIN） to PYG
23,538.348
1 PhyChain（PHYCHAIN） to RWF
Fr4,809.231
1 PhyChain（PHYCHAIN） to SBD
$27.34856
1 PhyChain（PHYCHAIN） to SCR
46.1341
1 PhyChain（PHYCHAIN） to SRD
$131.86387
1 PhyChain（PHYCHAIN） to SVC
$28.97487
1 PhyChain（PHYCHAIN） to SZL
L57.45189
1 PhyChain（PHYCHAIN） to TMT
m11.64969
1 PhyChain（PHYCHAIN） to TND
د.ت9.734627
1 PhyChain（PHYCHAIN） to TTD
$22.50282
1 PhyChain（PHYCHAIN） to UGX
Sh11,523.568
1 PhyChain（PHYCHAIN） to XAF
Fr1,871.916
1 PhyChain（PHYCHAIN） to XCD
$8.9613
1 PhyChain（PHYCHAIN） to XOF
Fr1,871.916
1 PhyChain（PHYCHAIN） to XPF
Fr338.538
1 PhyChain（PHYCHAIN） to BWP
P47.32894
1 PhyChain（PHYCHAIN） to BZD
$6.638
1 PhyChain（PHYCHAIN） to CVE
$315.03948
1 PhyChain（PHYCHAIN） to DJF
Fr587.463
1 PhyChain（PHYCHAIN） to DOP
$212.416
1 PhyChain（PHYCHAIN） to DZD
د.ج431.96785
1 PhyChain（PHYCHAIN） to FJD
$7.53413
1 PhyChain（PHYCHAIN） to GNF
Fr28,858.705
1 PhyChain（PHYCHAIN） to GTQ
Q25.39035
1 PhyChain（PHYCHAIN） to GYD
$693.60462
1 PhyChain（PHYCHAIN） to ISK
kr404.918

PhyChain资源

要更深入地了解 PhyChain，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方PhyChain网站
区块查询

人们还问：关于PhyChain的其他问题

PhyChain（PHYCHAIN）今日价格是多少？
PHYCHAIN 实时价格为 3.319 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 PHYCHAIN 兑 USD 的价格是多少？
当前 PHYCHAIN 兑 USD 的价格为 $ 3.319。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
PhyChain 的市值是多少？
PHYCHAIN 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
PHYCHAIN 的流通供应量是多少？
PHYCHAIN 的流通供应量为 -- USD
PHYCHAIN 的历史最高价（ATH）是多少？
PHYCHAIN 的历史最高价是 -- USD
PHYCHAIN 的历史最低价（ATL）是多少？
PHYCHAIN 的历史最低价是 -- USD
PHYCHAIN 的交易量是多少？
PHYCHAIN 的 24 小时实时交易量为 $ 75.10K USD
PHYCHAIN 今年会涨吗？
PHYCHAIN 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 PHYCHAIN 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:29:00 (UTC+8)

PhyChain（PHYCHAIN）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

PHYCHAIN 兑 USD 计算器

数量

PHYCHAIN
PHYCHAIN
USD
USD

1 PHYCHAIN = 3.319 USD

交易 PHYCHAIN

PHYCHAIN/USDT
$3.319
$3.319$3.319
+0.03%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,382.01
$114,382.01$114,382.01

+0.60%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,136.94
$4,136.94$4,136.94

+1.51%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03777
$0.03777$0.03777

-5.33%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4780
$5.4780$5.4780

-12.21%

Solana 图标

Solana

SOL

$198.68
$198.68$198.68

-0.44%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,136.94
$4,136.94$4,136.94

+1.51%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,382.01
$114,382.01$114,382.01

+0.60%

Solana 图标

Solana

SOL

$198.68
$198.68$198.68

-0.44%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6407
$2.6407$2.6407

0.00%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20440
$0.20440$0.20440

+0.66%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0171
$0.0171$0.0171

-71.50%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000100
$0.000000000000100$0.000000000000100

+36.98%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010560
$0.010560$0.010560

-9.11%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000013805
$0.000000000000000000013805$0.000000000000000000013805

+1,738.21%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000019
$0.000000000000019$0.000000000000019

+280.00%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0600
$0.0600$0.0600

+66.66%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003094
$0.0003094$0.0003094

+55.24%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000085
$0.0000000000000000000085$0.0000000000000000000085

+49.12%