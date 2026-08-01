AntFun 今日价格

AntFun (ANTFUN) 今日实时价格为 $ 0.042081，过去 24 小时内变化了 0.30%。当前 ANTFUN 兑 USD 的汇率为 $ 0.042081 每 ANTFUN。

AntFun 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- ANTFUN。过去 24 小时内，ANTFUN 的交易价格在 $ 0.041003（低点）和 $ 0.042972（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，ANTFUN 在过去一小时内波动了 -0.27%，过去7 天内波动了 -4.06%。过去一天，总交易量达到 $ 7.14M。

AntFun（ANTFUN）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 7.14M$ 7.14M $ 7.14M 完全稀释市值 $ 420.81M$ 420.81M $ 420.81M 流通量 ---- -- 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所属公链 SOL

AntFun 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.14M。ANTFUN 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 420.81M。