Fusionist (ACE) 今日技术分析 Fusionist 分析页面提供由人工智能生成的关于 ACE 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Fusionist 分析的信息。 注 册

Fusionist (ACE) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.11497 -- -3.26% +59.06% -4.28%

Fusionist 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Fusionist 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 16 中立 5 买入 5 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 12 中立 0 买入 2 技术指标 : 中立 卖出 4 中立 5 买入 3 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.11526 0.11523 R2 0.11523 0.11522 R1 0.11522 0.11521 PP 0.11519 0.11519 S1 0.11518 0.11518 S2 0.11515 0.11517 S3 0.11514 0.11515

Fusionist 市场信号 当前净挂单量 -0.21M $1.92 M $2.12 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.00M 3日主动买入 $2.03 M 3日主动卖出 $2.02 M 7日主动买卖差额 0.04M 7日主动买入 $17.85 M 7日主动卖出 $17.81 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Fusionist资金流向 净流入 ACEUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-13 $0.00 M 0.11 2026-08-12 $0.05 M 0.11 2026-08-11 -$0.34 M 0.11 2026-08-10 -$0.26 M 0.12 2026-08-09 -$0.78 M 0.12 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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