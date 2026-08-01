01 今日价格

01 (01) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 01 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 01。

01 目前市值在 $ 48,233 排名第 #-，流通供应量为 450.00M 01。过去 24 小时内，01 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，01 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.07%。过去一天，总交易量达到 $ 25.04。

01（01）市场信息

市值 $ 48.23K$ 48.23K $ 48.23K 成交量（24H） $ 25.04$ 25.04 $ 25.04 完全稀释市值 $ 107.18K$ 107.18K $ 107.18K 流通量 450.00M 450.00M 450.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

01 的当前市值为 $ 48.23K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 25.04。01 的流通量为 450.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 107.18K。