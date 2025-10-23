Thông tin giá theo USD của ZTX (ZTX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00099011 $ 0.00099011 $ 0.00099011 Thấp nhất 24H $ 0.00128178 $ 0.00128178 $ 0.00128178 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00099011$ 0.00099011 $ 0.00099011 Cao nhất 24H $ 0.00128178$ 0.00128178 $ 0.00128178 ATH $ 0.03870653$ 0.03870653 $ 0.03870653 Giá thấp nhất $ 0.00095591$ 0.00095591 $ 0.00095591 Biến động giá (1 giờ) +0.75% Biến động giá (1D) +7.75% Biến động giá (7 ngày) +0.46% Biến động giá (7 ngày) +0.46%

Giá thời gian thực của ZTX (ZTX) là $0.00107447. Trong 24 giờ qua, ZTX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00099011 và cao nhất là $ 0.00128178, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ZTX là $ 0.03870653, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00095591.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZTX đã biến động +0.75% trong 1 giờ qua, +7.75% trong 24 giờ và +0.46% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ZTX (ZTX)

Vốn hóa thị trường $ 4.45M$ 4.45M $ 4.45M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.58M$ 10.58M $ 10.58M Nguồn cung lưu thông 4.20B 4.20B 4.20B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của ZTX là $ 4.45M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ZTX là 4.20B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.58M.