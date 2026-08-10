Giá zer0 hôm nay

Giá zer0 (ZER0) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.39% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZER0 sang USD là $ 0 mỗi ZER0.

zer0 hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 25,309, với nguồn cung lưu hành 100.00B ZER0. Trong vòng 24 giờ qua, ZER0 được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZER0 biến động -- trong giờ qua và +3.15% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường zer0 (ZER0)

Vốn hóa thị trường $ 25.31K$ 25.31K $ 25.31K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 25.31K$ 25.31K $ 25.31K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của zer0 là $ 25.31K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ZER0 là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 25.31K.