Giá x402 Singularity Layer hôm nay

Giá x402 Singularity Layer (SGL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 18.57% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SGL sang USD là $ 0 mỗi SGL.

x402 Singularity Layer hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 204,124, với nguồn cung lưu hành 998.94M SGL. Trong vòng 24 giờ qua, SGL được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SGL biến động -1.12% trong giờ qua và -24.50% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.73K.

Thông tin thị trường x402 Singularity Layer (SGL)

Vốn hóa thị trường $ 204.12K$ 204.12K $ 204.12K Khối lượng (24H) $ 2.73K$ 2.73K $ 2.73K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 204.12K$ 204.12K $ 204.12K Nguồn cung lưu thông 998.94M 998.94M 998.94M Tổng cung 998,941,861.8416442 998,941,861.8416442 998,941,861.8416442

Vốn hoá thị trường hiện tại của x402 Singularity Layer là $ 204.12K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.73K. Nguồn cung lưu hành của SGL là 998.94M, với tổng nguồn cung là 998941861.8416442. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 204.12K.