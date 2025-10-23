Thông tin giá theo USD của USX (USX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Thấp nhất 24H $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Cao nhất 24H $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 ATH $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 Giá thấp nhất $ 0.999188$ 0.999188 $ 0.999188 Biến động giá (1 giờ) -0.00% Biến động giá (1D) +0.01% Biến động giá (7 ngày) +0.01% Biến động giá (7 ngày) +0.01%

Giá thời gian thực của USX (USX) là $1. Trong 24 giờ qua, USX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.0 và cao nhất là $ 1.001, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của USX là $ 1.017, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.999188.

Về hiệu suất ngắn hạn, USX đã biến động -0.00% trong 1 giờ qua, +0.01% trong 24 giờ và +0.01% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường USX (USX)

Vốn hóa thị trường $ 212.77M$ 212.77M $ 212.77M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 212.77M$ 212.77M $ 212.77M Nguồn cung lưu thông 212.67M 212.67M 212.67M Tổng cung 212,672,122.762897 212,672,122.762897 212,672,122.762897

Vốn hoá thị trường hiện tại của USX là $ 212.77M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của USX là 212.67M, với tổng nguồn cung là 212672122.762897. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 212.77M.