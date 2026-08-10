Giá UpScalp hôm nay

Giá UpScalp (UPSCALP) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.37% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UPSCALP sang USD là $ 0 mỗi UPSCALP.

UpScalp hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 45,322, với nguồn cung lưu hành 896.86M UPSCALP. Trong vòng 24 giờ qua, UPSCALP được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, UPSCALP biến động -0.08% trong giờ qua và -14.99% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường UpScalp (UPSCALP)

Vốn hóa thị trường $ 45.32K$ 45.32K $ 45.32K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 50.53K$ 50.53K $ 50.53K Nguồn cung lưu thông 896.86M 896.86M 896.86M Tổng cung 999,856,142.492766 999,856,142.492766 999,856,142.492766

Vốn hoá thị trường hiện tại của UpScalp là $ 45.32K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UPSCALP là 896.86M, với tổng nguồn cung là 999856142.492766. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 50.53K.