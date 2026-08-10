Giá TYTAN hôm nay

Giá TYTAN (TYTAN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.22% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TYTAN sang USD là $ 0 mỗi TYTAN.

TYTAN hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 65,695, với nguồn cung lưu hành 999.62M TYTAN. Trong vòng 24 giờ qua, TYTAN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00170432, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TYTAN biến động -0.68% trong giờ qua và +30.80% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường TYTAN (TYTAN)

Vốn hóa thị trường $ 65.70K$ 65.70K $ 65.70K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 65.70K$ 65.70K $ 65.70K Nguồn cung lưu thông 999.62M 999.62M 999.62M Tổng cung 999,617,884.569107 999,617,884.569107 999,617,884.569107

Vốn hoá thị trường hiện tại của TYTAN là $ 65.70K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TYTAN là 999.62M, với tổng nguồn cung là 999617884.569107. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 65.70K.