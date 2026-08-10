Giá The Dancing Squirrel hôm nay

Giá The Dancing Squirrel (BELKA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.81% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BELKA sang USD là $ 0 mỗi BELKA.

The Dancing Squirrel hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 20,211, với nguồn cung lưu hành 999.69M BELKA. Trong vòng 24 giờ qua, BELKA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00391734, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BELKA biến động +0.12% trong giờ qua và -4.19% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường The Dancing Squirrel (BELKA)

Vốn hóa thị trường $ 20.21K$ 20.21K $ 20.21K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 20.21K$ 20.21K $ 20.21K Nguồn cung lưu thông 999.69M 999.69M 999.69M Tổng cung 999,693,684.958434 999,693,684.958434 999,693,684.958434

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Dancing Squirrel là $ 20.21K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BELKA là 999.69M, với tổng nguồn cung là 999693684.958434. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 20.21K.