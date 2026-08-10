Giá Syndicate hôm nay

Giá Syndicate (SYND) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00879434, biến động 7.56% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SYND sang USD là $ 0.00879434 mỗi SYND.

Syndicate hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 4,124,419, với nguồn cung lưu hành 478.70M SYND. Trong vòng 24 giờ qua, SYND được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00771561 (thấp) đến $ 0.0088679 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 2.61, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.0042065.

Về hiệu suất ngắn hạn, SYND biến động +1.01% trong giờ qua và +4.26% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 253.32K.

Thông tin thị trường Syndicate (SYND)

Vốn hóa thị trường $ 4.12M$ 4.12M $ 4.12M Khối lượng (24H) $ 253.32K$ 253.32K $ 253.32K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.62M$ 8.62M $ 8.62M Nguồn cung lưu thông 478.70M 478.70M 478.70M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Syndicate là $ 4.12M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 253.32K. Nguồn cung lưu hành của SYND là 478.70M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.62M.