Thông tin giá theo USD của Stockify (STK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -2.53% Biến động giá (7 ngày) -1.88% Biến động giá (7 ngày) -1.88%

Giá thời gian thực của Stockify (STK) là --. Trong 24 giờ qua, STK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của STK là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, STK đã biến động -- trong 1 giờ qua, -2.53% trong 24 giờ và -1.88% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Stockify (STK)

Vốn hóa thị trường $ 25.29K$ 25.29K $ 25.29K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 25.29K$ 25.29K $ 25.29K Nguồn cung lưu thông 999.34M 999.34M 999.34M Tổng cung 999,339,067.496904 999,339,067.496904 999,339,067.496904

Vốn hoá thị trường hiện tại của Stockify là $ 25.29K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STK là 999.34M, với tổng nguồn cung là 999339067.496904. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 25.29K.