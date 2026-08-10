Giá Startup (STARTUP)
Giá Startup (STARTUP) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.59% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STARTUP sang USD là $ 0 mỗi STARTUP.
Startup hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 51,646, với nguồn cung lưu hành 990.10M STARTUP. Trong vòng 24 giờ qua, STARTUP được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.04941365, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.
Về hiệu suất ngắn hạn, STARTUP biến động -0.06% trong giờ qua và +3.32% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.
Vốn hoá thị trường hiện tại của Startup là $ 51.65K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của STARTUP là 990.10M, với tổng nguồn cung là 990096927.3364232. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 51.65K.
-0.06%
-2.59%
+3.32%
+3.32%
Trong hôm nay, biến động giá của Startup/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Startup/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Startup/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Startup/USD là $ 0.
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ 0
|-2.59%
|30 ngày
|$ 0
|-24.21%
|60 ngày
|$ 0
|-30.36%
|90 ngày
|$ 0
|--
Vào năm 2040, giá của Startup có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.
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Mạng blockchain nào mà Startup đang vận hành?
Startup hoạt động trên mạng --, mạng này xác định cách xử lý các giao dịch, tốc độ xác nhận và mức độ bảo mật tổng thể. Mạng cũng quyết định khả năng tương thích với ví, dApp và các tiêu chuẩn hợp đồng thông minh.
Giá hiện tại của STARTUP là bao nhiêu?
Mã thông báo có giá ₫, đánh dấu biến động giá là -2.59% trong 24 giờ qua. Các cập nhật về giá được tổng hợp từ các sàn giao dịch toàn cầu hàng đầu theo thời gian thực.
Startup thuộc danh mục nào?
Startup nằm trong danh mục Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Believe.app Ecosystem. Phân loại này giúp nhà đầu tư so sánh STARTUP với các tài sản tương tự trong cùng lĩnh vực, chẳng hạn như mã thông báo DeFi, meme, Layer-1, Layer-2 hoặc AI.
Vốn hóa thị trường của Startup là bao nhiêu?
Vốn hóa thị trường của nó là ₫1360288684.576220000, xếp ở vị trí #6923. Vốn hóa thị trường cung cấp thước đo rộng về quy mô, mức độ phổ biến và niềm tin của nhà đầu tư.
Số lượng cung lưu hành của STARTUP hiện nay là bao nhiêu?
Có 990096927.3364232 mã thông báo đang lưu hành trên thị trường. Số lượng này ảnh hưởng trực tiếp đến cân bằng cung - cầu, quá trình định giá và kỳ vọng lạm phát.
Giao dịch đối với Startup hôm nay sôi động ra sao?
Trong ngày qua, STARTUP đã tạo ra khối lượng giao dịch ₫--. Khối lượng giao dịch cao thường cho thấy sự quan tâm gia tăng của thị trường hoặc phản ứng trước những tin tức mới.
Giá hôm nay so với mức cao và thấp gần đây thế nào?
Trong vòng 24 giờ qua, Startup dao động giữa ₫ và ₫, giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về biến động ngắn hạn và các vùng breakout tiềm năng.
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
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