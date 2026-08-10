Giá sPOL hôm nay

Giá sPOL (SPOL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.078048, biến động 1.12% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SPOL sang USD là $ 0.078048 mỗi SPOL.

sPOL hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 14,972,609, với nguồn cung lưu hành 191.87M SPOL. Trong vòng 24 giờ qua, SPOL được giao dịch trong khoảng từ $ 0.07718 (thấp) đến $ 0.078421 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.200304, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.068302.

Về hiệu suất ngắn hạn, SPOL biến động -- trong giờ qua và +6.15% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 7.43K.

Thông tin thị trường sPOL (SPOL)

Vốn hóa thị trường $ 14.97M$ 14.97M $ 14.97M Khối lượng (24H) $ 7.43K$ 7.43K $ 7.43K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14.97M$ 14.97M $ 14.97M Nguồn cung lưu thông 191.87M 191.87M 191.87M Tổng cung 191,865,239.3244245 191,865,239.3244245 191,865,239.3244245

Vốn hoá thị trường hiện tại của sPOL là $ 14.97M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 7.43K. Nguồn cung lưu hành của SPOL là 191.87M, với tổng nguồn cung là 191865239.3244245. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.97M.