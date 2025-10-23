Thông tin giá theo USD của SparkDEX (SPRK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.02410385 Cao nhất 24H $ 0.02503961 ATH $ 0.04726344 Giá thấp nhất $ 0.01998888 Biến động giá (1 giờ) +0.21% Biến động giá (1D) -0.95% Biến động giá (7 ngày) -12.24%

Giá thời gian thực của SparkDEX (SPRK) là $0.02458362. Trong 24 giờ qua, SPRK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.02410385 và cao nhất là $ 0.02503961, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SPRK là $ 0.04726344, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01998888.

Về hiệu suất ngắn hạn, SPRK đã biến động +0.21% trong 1 giờ qua, -0.95% trong 24 giờ và -12.24% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SparkDEX (SPRK)

Vốn hóa thị trường $ 1.57M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 24.50M Nguồn cung lưu thông 63.94M Tổng cung 996,546,394.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của SparkDEX là $ 1.57M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SPRK là 63.94M, với tổng nguồn cung là 996546394.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 24.50M.