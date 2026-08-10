Giá Semantic Layer hôm nay

Giá Semantic Layer (42) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.0023835, biến động 2.95% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 42 sang USD là $ 0.0023835 mỗi 42.

Semantic Layer hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 353,153, với nguồn cung lưu hành 148.17M 42. Trong vòng 24 giờ qua, 42 được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0022084 (thấp) đến $ 0.00237627 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.246045, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00113916.

Về hiệu suất ngắn hạn, 42 biến động +0.31% trong giờ qua và +3.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.71K.

Thông tin thị trường Semantic Layer (42)

Vốn hóa thị trường $ 353.15K$ 353.15K $ 353.15K Khối lượng (24H) $ 1.71K$ 1.71K $ 1.71K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Nguồn cung lưu thông 148.17M 148.17M 148.17M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Semantic Layer là $ 353.15K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.71K. Nguồn cung lưu hành của 42 là 148.17M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.38M.