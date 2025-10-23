Thông tin giá theo USD của roule token (ROUL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00377878 $ 0.00377878 $ 0.00377878 Thấp nhất 24H $ 0.003891 $ 0.003891 $ 0.003891 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00377878$ 0.00377878 $ 0.00377878 Cao nhất 24H $ 0.003891$ 0.003891 $ 0.003891 ATH $ 0.00858746$ 0.00858746 $ 0.00858746 Giá thấp nhất $ 0.00109265$ 0.00109265 $ 0.00109265 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +1.57% Biến động giá (7 ngày) -31.36% Biến động giá (7 ngày) -31.36%

Giá thời gian thực của roule token (ROUL) là $0.00387457. Trong 24 giờ qua, ROUL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00377878 và cao nhất là $ 0.003891, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ROUL là $ 0.00858746, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00109265.

Về hiệu suất ngắn hạn, ROUL đã biến động -- trong 1 giờ qua, +1.57% trong 24 giờ và -31.36% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường roule token (ROUL)

Vốn hóa thị trường $ 280.24K$ 280.24K $ 280.24K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 387.46K$ 387.46K $ 387.46K Nguồn cung lưu thông 72.33M 72.33M 72.33M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của roule token là $ 280.24K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ROUL là 72.33M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 387.46K.