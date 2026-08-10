Giá robn hôm nay

Giá robn (ROBN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 35.58% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ROBN sang USD là $ 0 mỗi ROBN.

robn hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 24,720, với nguồn cung lưu hành 1.00B ROBN. Trong vòng 24 giờ qua, ROBN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ROBN biến động -0.50% trong giờ qua và +64.88% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường robn (ROBN)

Vốn hóa thị trường $ 24.72K$ 24.72K $ 24.72K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 24.72K$ 24.72K $ 24.72K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của robn là $ 24.72K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ROBN là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 24.72K.