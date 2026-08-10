Giá Reflect hôm nay

Giá Reflect (RFL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00119996, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RFL sang USD là $ 0.00119996 mỗi RFL.

Reflect hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 29,999, với nguồn cung lưu hành 13.94M RFL. Trong vòng 24 giờ qua, RFL được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.58, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RFL biến động -- trong giờ qua và -10.26% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.13.

Thông tin thị trường Reflect (RFL)

Vốn hóa thị trường $ 30.00K$ 30.00K $ 30.00K Khối lượng (24H) $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 30.00K$ 30.00K $ 30.00K Nguồn cung lưu thông 13.94M 13.94M 13.94M Tổng cung 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Reflect là $ 30.00K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.13. Nguồn cung lưu hành của RFL là 13.94M, với tổng nguồn cung là 25000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 30.00K.