Giá pupfun hôm nay

Giá pupfun (PUP) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.70% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PUP sang USD là $ 0 mỗi PUP.

pupfun hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 81,968, với nguồn cung lưu hành 999.16M PUP. Trong vòng 24 giờ qua, PUP được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PUP biến động -0.13% trong giờ qua và +1.19% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường pupfun (PUP)

Vốn hóa thị trường $ 81.97K$ 81.97K $ 81.97K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 81.97K$ 81.97K $ 81.97K Nguồn cung lưu thông 999.16M 999.16M 999.16M Tổng cung 999,155,290.322167 999,155,290.322167 999,155,290.322167

Vốn hoá thị trường hiện tại của pupfun là $ 81.97K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PUP là 999.16M, với tổng nguồn cung là 999155290.322167. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 81.97K.