Giá PerkOS hôm nay

Giá PerkOS (PERKOS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.27% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PERKOS sang USD là $ 0 mỗi PERKOS.

PerkOS hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 81,316, với nguồn cung lưu hành 100.00B PERKOS. Trong vòng 24 giờ qua, PERKOS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PERKOS biến động -0.05% trong giờ qua và -1.02% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường PerkOS (PERKOS)

Vốn hóa thị trường $ 81.32K$ 81.32K $ 81.32K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 81.32K$ 81.32K $ 81.32K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của PerkOS là $ 81.32K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PERKOS là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 81.32K.