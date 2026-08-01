Giá Pecunity hôm nay

Giá Pecunity (PEC) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00663734, biến động 0.89% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PEC sang USD là $ 0.00663734 mỗi PEC.

Pecunity hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 117,647, với nguồn cung lưu hành 17.73M PEC. Trong vòng 24 giờ qua, PEC được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00653957 (thấp) đến $ 0.00665265 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.04713753, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00267016.

Về hiệu suất ngắn hạn, PEC biến động -0.15% trong giờ qua và -10.03% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 12.55.

Thông tin thị trường Pecunity (PEC)

Vốn hóa thị trường $ 117.65K$ 117.65K $ 117.65K Khối lượng (24H) $ 12.55$ 12.55 $ 12.55 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 165.93K$ 165.93K $ 165.93K Nguồn cung lưu thông 17.73M 17.73M 17.73M Tổng cung 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pecunity là $ 117.65K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 12.55. Nguồn cung lưu hành của PEC là 17.73M, với tổng nguồn cung là 25000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 165.93K.