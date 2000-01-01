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Top token Trừu tượng hoá tài khoản theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Trừu tượng hoá tài khoản. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Trust Wallet
Trust Wallet
TWT
$ 0.3892
+0.52%
-3.01%
+5.30%
$ 167.47M
$ 181.05K
2
BICONOMY
BICONOMY
BICO
$ 0.04676
+3.41%
-32.42%
+182.33%
$ 47.30M
$ 17.56M
3
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.009074
+2.10%
-0.95%
+17.36%
$ 36.72M
$ 10.02M
4
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002817
+1.25%
-25.47%
+29.32%
$ 26.78M
$ 100.51M
5
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003686
+1.01%
+0.79%
+0.19%
$ 22.91M
$ 19.70M
6
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02702
+1.01%
+12.48%
+11.00%
$ 14.52M
$ 5.38M
7
Ambire Wallet
Ambire Wallet
WALLET
$ 0.01367951
+0.21%
+0.02%
-14.35%
$ 9.90M
$ 303.42K
8
Send
Send
SEND
$ 0.01744068
0.00%
-0.01%
-2.27%
$ 6.20M
$ 3.28K
9
Holdstation
Holdstation
HOLDSTATION
$ 0.2144
+0.05%
+0.19%
+0.56%
$ 1.69M
$ 61.04K
10
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.39
0.00%
-0.05%
-3.14%
$ 1.02M
$ 686.53
11
Fuse Network
Fuse Network
FUSE
$ 0.002814
0.00%
+0.32%
-1.47%
$ 618.75K
$ 20.76M
12
0xGasless
0xGasless
0XGAS
$ 0.0220154
+0.09%
-0.00%
-2.80%
$ 242.17K
$ 341.54
13
Pillar
Pillar
PLR
$ 0.00067763
-3.48%
+0.01%
-2.15%
$ 175.74K
$ 62.43
14
Pecunity
Pecunity
PEC
$ 0.0064494
+0.04%
--
-6.44%
$ 114.32K
$ 12.19
15
Self Chain
Self Chain
SLF
$ 0.00037125
0.00%
--
0.00%
$ 62.00K
$ 47.89K
16
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 9.037E-5
+0.20%
+0.10%
+0.12%
$ 61.34K
--
17
c0mpute
c0mpute
ZERO
$ 0.002735
+0.47%
-1.84%
-12.25%
--
$ 20.40M
18
NERO
NERO
NERO
$ 0.001321
-0.38%
+0.38%
-1.79%
--
$ 5.53M
19
OpenEden
OpenEden
EDEN
$ 0.04209
+0.86%
-0.87%
+8.07%
--
$ 1.77M

Câu hỏi thường gặp

Token Trừu tượng hoá tài khoản là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Trừu tượng hoá tài khoản đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 19 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $335.78M.
Token Trừu tượng hoá tài khoản nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Trừu tượng hoá tài khoản được theo dõi trên MEXC, PARTI đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 12.48% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Trừu tượng hoá tài khoản trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 19 token Trừu tượng hoá tài khoản, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Trừu tượng hoá tài khoản phổ biến bao gồm TWT, BICO, HOME. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Trừu tượng hoá tài khoản là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Trừu tượng hoá tài khoản là khoảng $335.78M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Trừu tượng hoá tài khoản, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.