Giá ParallelAI hôm nay

Giá ParallelAI (PAI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00148865, biến động 0.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PAI sang USD là $ 0.00148865 mỗi PAI.

ParallelAI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 148,857, với nguồn cung lưu hành 100.00M PAI. Trong vòng 24 giờ qua, PAI được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00148252 (thấp) đến $ 0.00149067 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.19, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00118844.

Về hiệu suất ngắn hạn, PAI biến động -0.06% trong giờ qua và +2.68% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 45.09.

Thông tin thị trường ParallelAI (PAI)

Vốn hóa thị trường $ 148.86K$ 148.86K $ 148.86K Khối lượng (24H) $ 45.09$ 45.09 $ 45.09 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 148.86K$ 148.86K $ 148.86K Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của ParallelAI là $ 148.86K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 45.09. Nguồn cung lưu hành của PAI là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 148.86K.