Giá oora hôm nay

Giá oora (OORA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.10% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OORA sang USD là $ 0 mỗi OORA.

oora hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 26,905, với nguồn cung lưu hành 999.72M OORA. Trong vòng 24 giờ qua, OORA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00271527, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, OORA biến động +0.25% trong giờ qua và +8.45% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường oora (OORA)

Vốn hóa thị trường $ 26.91K$ 26.91K $ 26.91K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 26.91K$ 26.91K $ 26.91K Nguồn cung lưu thông 999.72M 999.72M 999.72M Tổng cung 999,715,397.664359 999,715,397.664359 999,715,397.664359

Vốn hoá thị trường hiện tại của oora là $ 26.91K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của OORA là 999.72M, với tổng nguồn cung là 999715397.664359. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 26.91K.