Ongo (ONGO) là gì

Ongo AI is a platform that delivers art reviews through its virtual art critic, "Ongo." Users can upload their artwork, including images and videos, to the platform and receive a review within minutes. Ongo AI also integrates with social media platforms like X (formerly Twitter), allowing users to tag @ongo_ai in posts to request reviews. The platform supports various forms of art and aims to provide an accessible tool for critique.

Nguồn tham khảo Ongo (ONGO) Website chính thức