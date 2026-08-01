Giá ok hôm nay

Giá ok (OK) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 31.46% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OK sang USD là $ 0 mỗi OK.

ok hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 142,084, với nguồn cung lưu hành 999.89M OK. Trong vòng 24 giờ qua, OK được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00128426, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, OK biến động -3.89% trong giờ qua và -13.68% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 29.08K.

Thông tin thị trường ok (OK)

Vốn hóa thị trường $ 142.08K$ 142.08K $ 142.08K Khối lượng (24H) $ 29.08K$ 29.08K $ 29.08K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 142.08K$ 142.08K $ 142.08K Nguồn cung lưu thông 999.89M 999.89M 999.89M Tổng cung 999,889,923.562 999,889,923.562 999,889,923.562

Vốn hoá thị trường hiện tại của ok là $ 142.08K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 29.08K. Nguồn cung lưu hành của OK là 999.89M, với tổng nguồn cung là 999889923.562. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 142.08K.