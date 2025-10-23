Thông tin giá theo USD của Nyla AI (NYLA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00181134 Cao nhất 24H $ 0.00214578 ATH $ 0.00976394 Giá thấp nhất $ 0.00131479 Biến động giá (1 giờ) +1.08% Biến động giá (1D) -11.68% Biến động giá (7 ngày) -45.76%

Giá thời gian thực của Nyla AI (NYLA) là $0.00186957. Trong 24 giờ qua, NYLA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00181134 và cao nhất là $ 0.00214578, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NYLA là $ 0.00976394, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00131479.

Về hiệu suất ngắn hạn, NYLA đã biến động +1.08% trong 1 giờ qua, -11.68% trong 24 giờ và -45.76% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Nyla AI (NYLA)

Vốn hóa thị trường $ 1.88M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.88M Nguồn cung lưu thông 999.99M Tổng cung 999,986,790.43

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nyla AI là $ 1.88M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NYLA là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999986790.43. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.88M.