Giá Numinous hôm nay

Giá Numinous (SN6) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.602368, biến động 1.96% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SN6 sang USD là $ 0.602368 mỗi SN6.

Numinous hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 2,632,371, với nguồn cung lưu hành 4.37M SN6. Trong vòng 24 giờ qua, SN6 được giao dịch trong khoảng từ $ 0.582914 (thấp) đến $ 0.617372 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 2.13, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00896776.

Về hiệu suất ngắn hạn, SN6 biến động -1.89% trong giờ qua và +3.77% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 19.04K.

Thông tin thị trường Numinous (SN6)

Vốn hóa thị trường $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Khối lượng (24H) $ 19.04K$ 19.04K $ 19.04K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Nguồn cung lưu thông 4.37M 4.37M 4.37M Tổng cung 4,370,000.0 4,370,000.0 4,370,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Numinous là $ 2.63M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 19.04K. Nguồn cung lưu hành của SN6 là 4.37M, với tổng nguồn cung là 4370000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.63M.