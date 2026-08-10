Giá Net hôm nay

Giá Net (NET) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0,00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NET sang USD là $ 0 mỗi NET.

Net hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 32 623, với nguồn cung lưu hành 100,00B NET. Trong vòng 24 giờ qua, NET được giao dịch trong khoảng từ $ 0,0 (thấp) đến $ 0,0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NET biến động -- trong giờ qua và +0,96% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Net (NET)

Vốn hóa thị trường $ 32,62K$ 32,62K $ 32,62K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 32,62K$ 32,62K $ 32,62K Nguồn cung lưu thông 100,00B 100,00B 100,00B Tổng cung 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Vốn hoá thị trường hiện tại của Net là $ 32,62K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NET là 100,00B, với tổng nguồn cung là 99999999999.99998. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 32,62K.