Giá MultiVAC hôm nay

Giá MultiVAC (MTV) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.12% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MTV sang USD là $ 0 mỗi MTV.

MultiVAC hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,010,109, với nguồn cung lưu hành 3.46B MTV. Trong vòng 24 giờ qua, MTV được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.0290681, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MTV biến động +0.02% trong giờ qua và -3.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 46.14K.

Thông tin thị trường MultiVAC (MTV)

Vốn hóa thị trường $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Khối lượng (24H) $ 46.14K$ 46.14K $ 46.14K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Nguồn cung lưu thông 3.46B 3.46B 3.46B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của MultiVAC là $ 1.01M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 46.14K. Nguồn cung lưu hành của MTV là 3.46B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.01M.