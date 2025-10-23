Thông tin giá theo USD của MITCH (IDRAWLINE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00074057 Cao nhất 24H $ 0.00093797 ATH $ 0.03880398 Giá thấp nhất $ 0.00072076 Biến động giá (1 giờ) +0.04% Biến động giá (1D) -15.39% Biến động giá (7 ngày) -16.11%

Giá thời gian thực của MITCH (IDRAWLINE) là $0.00076032. Trong 24 giờ qua, IDRAWLINE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00074057 và cao nhất là $ 0.00093797, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của IDRAWLINE là $ 0.03880398, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00072076.

Về hiệu suất ngắn hạn, IDRAWLINE đã biến động +0.04% trong 1 giờ qua, -15.39% trong 24 giờ và -16.11% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MITCH (IDRAWLINE)

Vốn hóa thị trường $ 769.80K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 769.80K Nguồn cung lưu thông 1000.00M Tổng cung 999,999,922.888952

Vốn hoá thị trường hiện tại của MITCH là $ 769.80K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của IDRAWLINE là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999999922.888952. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 769.80K.