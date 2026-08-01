Giá MESA hôm nay

Giá MESA (MESA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.74% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MESA sang USD là $ 0 mỗi MESA.

MESA hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 128,368, với nguồn cung lưu hành 998.73M MESA. Trong vòng 24 giờ qua, MESA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MESA biến động +0.01% trong giờ qua và -7.70% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 478.26.

Thông tin thị trường MESA (MESA)

Vốn hóa thị trường $ 128.37K$ 128.37K $ 128.37K Khối lượng (24H) $ 478.26$ 478.26 $ 478.26 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 128.37K$ 128.37K $ 128.37K Nguồn cung lưu thông 998.73M 998.73M 998.73M Tổng cung 998,730,534.237828 998,730,534.237828 998,730,534.237828

Vốn hoá thị trường hiện tại của MESA là $ 128.37K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 478.26. Nguồn cung lưu hành của MESA là 998.73M, với tổng nguồn cung là 998730534.237828. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 128.37K.