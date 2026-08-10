Giá Lead Ai hôm nay

Giá Lead Ai (LAI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.07% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LAI sang USD là $ 0 mỗi LAI.

Lead Ai hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 15,966.82, với nguồn cung lưu hành 400.00M LAI. Trong vòng 24 giờ qua, LAI được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LAI biến động +0.06% trong giờ qua và +2.36% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Lead Ai (LAI)

Vốn hóa thị trường $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 27.94K$ 27.94K $ 27.94K Nguồn cung lưu thông 400.00M 400.00M 400.00M Tổng cung 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Lead Ai là $ 15.97K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LAI là 400.00M, với tổng nguồn cung là 700000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 27.94K.